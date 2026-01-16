وأوضح محمد مراد، المنسق الإعلامي للمنتخب المصري، أن ما تردد خلال الأيام الماضية حول اعتزال نجم ليفربول الدولي لا يمت للحقيقة بصلة، مؤكدا أن صلاح لم يطرح هذا الأمر مطلقا مع الجهاز الفني أو مسؤولي المنتخب.

وأضاف مراد أن تركيز قائد الفراعنة منصب بالكامل على مواصلة مسيرته الدولية وقيادة المنتخب لتحقيق إنجازات جديدة، مشددا على أن الشائعات المتداولة تهدف إلى إثارة الجدل والبلبلة حول اللاعب، لا سيما في الفترات التي يقدم فيها مستويات قوية بقميص المنتخب.

وأكد المسؤول الإعلامي أن محمد صلاح لا يزال قادرا على العطاء لسنوات مقبلة، مشيدا بدوره القيادي داخل المنتخب ودعمه المستمر لزملائه، خصوصا خلال بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

وكان منتخب مصر قد ودع البطولة من الدور نصف النهائي بعد خسارته أمام السنغال بهدف دون مقابل.

وفيما يتعلق بمستقبل صلاح مع ناديه ليفربول، أشار مراد إلى أن اللاعب لم يناقش هذا الملف خلال فترة معسكر المنتخب، مؤكداً أن الأمر يخصه وناديه فقط ولا علاقة للمنتخب به، علما بأن عقده مع ليفربول يمتد حتى صيف 2027.

ويُذكر أن محمد صلاح انضم إلى صفوف المنتخب المصري عام 2011، وخاض مسيرة دولية مميزة سجل خلالها 67 هدفا، مقتربا من الرقم القياسي المسجل باسم حسام حسن، كما ساهم في تأهل الفراعنة إلى كأس العالم 2018 و2026، رغم غياب التتويج القاري عن مسيرته الدولية حتى الآن.