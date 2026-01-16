ويأتي ذلك في ظل غموض موقف مرموش، الذي ابتعد عن حسابات الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، خلال الموسم الحالي.

وكشف موقع (أفريكا سوكر) الألكتروني أن مرموش (26 عاما) والذي يشارك وكيله جورج غاردي في المفاوضات، ضمن اهتمامات غلطة سراي لضمه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ويعاني مرموش، الذي انضم إلى مانشستر سيتي مقابل 75 مليون يورو، من قلة المشاركة المنتظمة، حيث خاض 15 مباراة فقط بجميع المسابقات، بإجمالي 389 دقيقة فقط، مسجلا هدفا واحدا وممررا كرة حاسمة وحيدة.

ورغم اهتمام الأندية التركية، أوضح موقع (أفريكا سوكر) الإلكتروني إن مرموش متردد في الرحيل عن الدوري الإنجليزي الممتاز، مع إمكانية انتقاله إلى أستون فيلا أو توتنهام.

ومع ذلك، يجهز غلطة سراي عرضا رسميا لاستعارة مرموش على أمل ضم النجم المصري لتعزيز خياراته الهجومية لما تبقى من الموسم الحالي.

ويتواجد مرموش حاليا في المغرب مع المنتخب المصري للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، حيث سجل هدفين خلال مسيرة الفريق في المسابقة القارية، قبل لقاء منتخب (الفراعنة) مع نظيره النيجيري، السبت، في لقاء تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع.