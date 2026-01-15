وأفادت محطة "سكاي" الألمانية بأن ريال مدريد لطالما شكّل مصدر إعجاب خاص لكلوب، الذي لا يُخفي تقديره لتاريخ النادي ومكانته الأوروبية، رغم شعوره بالراحة في منصبه الحالي ضمن مشروع مجموعة "ريد بول"، وارتباطه القوي بهوية هذا المشروع.

وأضافت التقارير أن كلوب حدّد مشروعين فقط قد يدفعانه للعودة إلى كرسي التدريب، هما تدريب ريال مدريد أو تولي مهمة قيادة المنتخب الألماني، وذلك شريطة توافر جميع الظروف المناسبة على الصعيدين الرياضي والإداري.

ويأتي هذا التطور في ظل تزايد التكهنات حول مستقبل الجهاز الفني لريال مدريد، مع استمرار إدارة النادي في متابعة عدد من الأسماء البارزة تحسبا لأي تغيير محتمل.

وكان النادي "الملكي" قد أقال مدربه الإسباني تشابي ألونسو بشكل مفاجئ، قبل أيام، بعد خسارته نهائي كأس السوبر الإسباني.