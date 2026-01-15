وسجل ماني هدف اللقاء الوحيد في مرمى مصر، وقاد السنغال إلى النهائي الرابع في تاريخها، هذه المرة أمام المغرب.

وبعد اللقاء، قال ماني: "يجب أن أوجه تحية إلى مصر، كما أقول دائما، بالنسبة لي، مصر، هي أفضل منتخب في إفريقيا عبر التاريخ".

وشدد ماني: "والليلة أظهروا هذا الشيء مجددا، يا له من فريق".

وأضاف ماني: "لم تكن مباراة سهلة بالنسبة لنا، عناينا كثيرا، لكننا تحلينا بالصبر".

وعن زميله السابق في ليفربول، قال ماني: "وجهنا لاعبين كبار، وخاصة محمد صلاح، واحد من أفضل اللاعبين في العالم، والذي دائما ما يمنح كل ما لديه للمنتخب، ولكن من سوء حظه، خسروا اليوم".

وأظهر النجم السنغالي روحا رياضية عالية بعد اللقاء، وأصر على توجيه التحية لجميع لاعبي المنتخب المصري.