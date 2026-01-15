وبهذا الإنجاز، بلغ المنتخب المغربي نهائي البطولة القارية للمرة الأولى منذ نسخة عام 2004، ليضرب موعدا مع منتخب السنغال في النهائي المرتقب، الأحد المقبل، بحثا عن التتويج باللقب الثاني في تاريخه.

ونجح بونو في الحفاظ على نظافة شباكه للمرة الحادية عشرة في تاريخ مشاركاته بكأس أمم أفريقيا، من بينها خمس مباريات خلال نسخة 2025 الحالية، إذ لم تستقبل شباك المنتخب المغربي سوى هدف واحد فقط، جاء في التعادل 1-1 أمام مالي في دور المجموعات.

وكان حارس "أسود الأطلس" قد كسر الرقم القياسي الوطني في المباراة الافتتاحية أمام جزر القمر، بعدما وصل إلى سبع مباريات بشباك نظيفة، متجاوزا رقم مواطنه بادو الزاكي كأكثر حراس المغرب حفاظا على نظافة الشباك في تاريخ البطولة.

وتوالت مباريات "الكلين شيت" لبونو أمام زامبيا (3-0) في دور المجموعات، وتنزانيا (1-0) في ثمن النهائي، ثم الكاميرون (2-0) في ربع النهائي، قبل أن يواصل تألقه في نصف النهائي أمام نيجيريا.

وبات بونو يقترب من الرقم القياسي التاريخي لحارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري، الذي حافظ على نظافة شباكه في 14 مباراة خلال مشاركاته في كأس أمم أفريقيا، ليبقى الفارق ثلاث مباريات فقط.

كما عادل بونو رقم الحارس الإيفواري بوبكر باري، الذي أنهى مسيرته في البطولة بـ11 مباراة بشباك نظيفة بعد التتويج بلقب نسخة 2015، ليصبح حارس المغرب على بعد خطوة من الانفراد بالمركز الثاني تاريخيا، في حال خروجه بشباك نظيفة خلال نهائي السنغال.

ويؤكد هذا التألق المستمر المكانة التي بات يحظى بها بونو كأحد أبرز حراس المرمى في تاريخ البطولة القارية، وأحد الركائز الأساسية في مشوار المغرب نحو اللقب.