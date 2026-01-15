هذه المطالب أثارت الجدل مجددا حول جدوى مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، التي سيخوضها المنتخب المصري أمام نيجيريا السبت المقبل.

لطالما طالبت جماهير كرة القدم إلغاء هذه المباراة، التي تأتي بعد "ألم" الخروج من البطولة، بالنسبة للمنتخبين المشاركين.

في أوروبا، قررت بطولة كأس أوروبا "اليورو" إلغاء هذه المباراة منذ زمن طويل، كما تبتعد الأندية عن خوض هذه المباراة في جميع القارات.

وأكد البعض أن المباراة لها أهمية في منافسات الأولمبياد، لأنها تمنح ميدالية برونزية أولمبية لها قيمتها عند الدول، لكنها لا تعني شيئا في بطولة كرة قدم.

من ناحية أخرى، يملك محمد صلاح فرصة لانتزاع الحذاء الذهبي من المغربي إبراهيم دياز، في هذه المباراة.

صلاح يمتلك 4 أهداف، خلف دياز، الذي سجل 5 أهداف في البطولة، وسيخوض النهائي أمام السنغال.

كما جاءت تصريحات المدرب الإسباني بيب غوارديولا، لتزيد الضغوطات على اللاعبين المشاركين في المباراة "البرونزية".

شدد مدرب مانشستر سيتي على رغبته في عودة عمر مرموش سريعا للمشاركة مع الفريق.

ومساء الثلاثاء، قال غوادريولا: "أتمنى أن يعود عمر مرموش سريعا لنريح إيرلنغ هالاند لأنه متعب جدا"، وتوقع البعض أن يكون قد طلب من اللاعب عدم المشاركة في مباراة المركز الثالث.

مباراة المركز الثالث لا تزال تقليدا معتمدا في بطولات كأس العالم والأولمبياد، لكنه بالتأكيد لا يتماشى مع كرة القدم الحديثة، التي لا تريد تضييع الوقت على مباريات تزيد العبء على اللاعبين، المتخمين من كثرة المباريات خلال الموسم.