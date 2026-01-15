وأوضح ماني عقب اللقاء الذي أقيم في طنجة: "كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة، وندرك مواطن قوة المنتخب المصري، وحاولنا أن نستغل خبراتنا السابقة وحرمناهم من صناعة الفرص".

وأضاف مهاجم ليفربول وبايرن ميونيخ السابق: "تفوقنا في الاستحواذ بطريقة جيدة في وسط الملعب، ووضعنا رقابة لصيقة جيدة على الثنائي عمر مرموش ومحمد صلاح، وأوجدنا التوازن الدفاعي والهجومي، وهذا النجاح ينسب للفريق بأكمله".

وتابع: "نجحت في استغلال الفرصة، وسجلت هدفا، بعدما وصلت الكرة لي بطريقة جيدة، وسجلت بالحس التهديفي بتسديدة مميزة".

وبشأن نهائي كأس أمم إفريقيا، اختتم ماني تصريحه بالقول: "نعرف جيدا كيفية خوض المباريات النهائية، فالنهائيات يجب أن تفوز بها مهما كانت طريقة اللعب، وسأسعى جاهدا لاستغلال الفرص المتاحة لتشريف بلدي بلقب البطولة".

ويلتقي منتخب السنغال في النهائي الذي سيقام الأحد المقبل المغرب بعد أن فاز على نيجيريا.