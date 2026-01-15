وسلط ليفربول الضوء، عبر موقعه الرسمي، الضوء على خسارة مصر أمام السنغال بهدف نظيف، وخروج صلاح من البطولة التي استضافها المغرب.

وأشار النادي إلى أن "مشوار منتخب مصر انتهى"، لكنه أشاد بـ"صلاح الذي ارتدى شارة القيادة وحاول تحفيز منتخب بلاده، إلا أن منتخب السنغال سيطر على معظم فترات المباراة، بينما اكتفى المنتخب المصري بهجمات مرتدة متفرقة".

ونوه إلى أن الهدف الذي سجله ساديو ماني، زميل صلاح السابق في ليفربول، في الدقيقة 78 بتسديدة من مسافة 20 ياردة "أثبت أنه لاعب حاسم، أهل منتخب بلاده لنهائي كأس الأمم، بينما ستنافس مصر على الميدالية البرونزية".

وفي المقابل، تفاعلت جماهير مانشستر سيتي مع خسارة منتخب مصر، من خلال التركيز على مرموش.

وكان مرموش، الذي شارك في المباراة كاملة، صاحب التسديدة الوحيدة لمصر على مرمى السنغال.

وتفاعلت الجماهير بشكل كبير مع إقصاء مرموش ومنتخب مصر، لكن بشكل أقل تشاؤما بانتظار عودة اللاعب للفريق الإنجليزي.

ووصفه البعض بـ"غير المحظوظ" مع منتخب بلاده، بينما حث آخرون المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا على أن يعيد مرموش على الفور إلى التشكيل الأساسي للفريق بعد عودته.

وكان غوارديولا أعلن رغبته، خلال مؤتمر صحفي، في عودة مرموش، بسبب الإرهاق الذي يعانيه المهاجم النرويجي الأساسي إرلينغ هالاند.

ووصف آخرون في تعليقات مختلفة مباراة المركز الثالث التي سيخوضها منتخب مصر ضد نيجيريا، بأنها "لا معنى لها"، وأن المهاجم المصري يتعين عليه أن يعود إلى إنجلترا على الفور، ليساعد سيتي في مساعيه نحو لقب الدوري الإنجليزي، خاصة أن شعبية اللاعب المصري بدأت ترتفع.