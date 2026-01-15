وكانت المباراة هي الأولى التي يتولى فيها ألفارو أربيلوا الإدارة الفنية لريال مدريد، بعد رحيل تشابي ألونسو.

وفي ليلة سادها الضباب على ملعب "كارلوس بيلمونتي"، صنع الجمهور المتحمس الذي ‌بلغ 17 ألف متفرج أجواء قوية للغاية، حيث فاجأ ألباسيتي منافسه صاحب السمعة الأوروبية الكبيرة.

واختار أربيلوا، مدافع ريال مدريد السابق، فريقا من اللاعبين ​الاحتياطيين إلى حد كبير، الذين كافحوا لفرض أنفسهم على المنافس المتواضع، في حين أن ضعف الرؤية حجب أجزاء كبيرة من الملعب بسبب الضباب الكثيف، مما زاد من الإثارة.

وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 42 بعد فترة من الضغط، ونفذ خوسيه لازو ركلة ركنية خطيرة وصلت إلى خافيير بيار عند القائم القريب، فارتقى المدافع ​عاليا ليحول الكرة برأسه إلى شباك الحارس البديل لريال مدريد أندري لونين، مشعلا حماس الجماهير.

لكن فرحتهم لم تدم طويلا، حيث رد الفريق الملكي قبل نهاية الشوط الأول بهدف لفرانكو ماستانتونو.

واستعاد ألباسيتي التقدم في الدقيقة 82، عبر بيتانكور غير المراقب الذي سدد بقوة باتجاه القائم البعيد.

واعتقد ريال مدريد أنه أنقذ المباراة في الوقت بدل ‌الضائع، عندما ارتقى غونزالو غارسيا ليقابل عرضية من غولير، مسجلا هدفا بضربة رأس رائعة، لتصبح النتيجة 2-2.

لكن مع ضغط الضيوف بحثا عن هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، باتوا منكشفين دفاعيا.

وبعد 4 دقائق من الوقت بدل الضائع، انطلق بيتانكور في هجمة مرتدة، وتصدى داني كارباخال لمحاولته الأولى، لكن المهاجم حافظ على هدوئه واستحوذ على الكرة المرتدة، وأطلق ⁠تسديدة رائعة بقدمه اليمنى في الزاوية العليا للمرمى، ليحقق فوزا مفاجئا لأصحاب الأرض.