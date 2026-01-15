وبعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي لجأ الفريقان للوقت الإضافي الذي انتهى بالنتيجة ذاتها، ليحتكم المنتخبان لضربات الجزاء.

فعلى ملعب الأمير ⁠مولاي عبد الله في الرباط أضاعت نيجيريا ركلتي ‌جزاء عبر برونو أونيمايتشي، وصمويل تشوكويزي، بينما أضاع حمزة ‌أكمان للمغرب ليصعد أصحاب الأرض للمباراة النهائية.

وتألق حارس مرمى المغرب ياسين بونو في ضربات الترجيح بعد تصديه لضربتين حاسمتين لينجح في قيادة بلاده للمباراة النهائية.

ووصل أسود الأطلس للمباراة النهائية لأول مرة منذ عام 2004 عندما خسر أمام منتخب تونس بهدف مقابل هدفين.

وسيلتقي منتخب المغرب في المباراة النهائية مع نظيره السنغالي الذي فاز على مصر بهدف ساديو ماني في لقاء سبق هذه المباراة.