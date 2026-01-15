وخسر المنتخب المصري صفر - 1 أمام السنغال، ليتأهل بطل نسخة 2021 إلى نهائي البطولة في انتظار الفائز من نيجيريا والمغرب.

وقال حسام حسن في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إنه راض عن أداء لاعبيه، ويشكرهم على ما قدموه في البطولة.

وأضاف: "هناك فارق في الراحة 24 ساعة بين منتخب مصر والسنغال عقب خوض مواجهات الدور ربع النهائي".

وتابع: "لا توجد عدالة في فارق التوقيت بين المباريات، بسبب السفر وضيق الوقت، لا أقدم أعذارا، وأشكر اللاعبين على ما قدموه".

وأردف المدرب: "هناك بعض الأخطاء التحكيمية في المباراة، ومن حقي المطالبة بها، أتمنى تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في البطولات الكبرى مثل أمم إفريقيا".

وأشار إلى أن: "مصر ستظل كبيرة بالبطولات والتاريخ، وما زلت أؤكد أن هناك بعض الأخطاء التحكيمية، ولا توجد عدالة في إفريقيا".

وكان منتخب مصر قد اعترض على بعض قرارات الحكم الغابوني بيير أتشو، من بينها منح المدافع حسام عبد المجيد بطاقة صفراء في أول مخالفة يرتكبها، ليحرمه من المشاركة في المباراة المقبلة.

كما طالب لاعبو منتخب مصر بالعودة إلى تقنية الفيديو للتحقق من وجود لمسة يد ضد ساديو ماني قبل تسديد كرة الهدف الوحيد، بالإضافة إلى المطالبة بركلة جزاء لصالح أحمد سيد "زيزو" إثر كرة مشتركة مع أحد مدافعي السنغال.