وقاد المخضرم ساديو ماني، كتيبة "أسود التيرانغا"، إلى نهائي العرس الإفريقي، بتسجيله هدف اللقاء الوحيد أمام المنتخب المصري، في قمة نصف النهائي التي أقيمت في مدينة طنجة المغربية.

وجاء الهدف متأخرا، في الدقيقة 78، بتسديدة قوية من ماني، باغتت الحارس المصري محمد الشناوي، وكان الهدف كافيا لقيادة السنغال إلى نهائي البطولة الذي سيقام الأحد المقبل.

وقدم المنتخب المصري أداء دفاعيا قويا، قيد هجوم السنغال، لكنه لم يقدم الكثير من الجانب الهجومي.

وسيواجه منتخب السنغال الفائز من موقعة المغرب ونيجيريا، في مباراة نصف النهائي الثانية، ليلة الأربعاء.

وهذا هو النهائي الرابع الذي يصل له منتخب السنغال، بعد نسختي 2002 و2019 اللاتي خسرهما، ونسخة 2021 التي حقق فيها لقبه الإفريقي الوحيد.