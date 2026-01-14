وسيتولى اللموشي مهامه خلفا للمدرب المقال سامي الطرابلسي بعد مغادرة المنتخب التونسي لكأس أمم أفريقيا، المقامة حاليا في المغرب، بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام مالي في دور الـ16.

ويمتد عقد اللموشي (54 عاما) حتى يوليو 2028، وستكون أولى مهامه إعداد المنتخب التونسي لمنافسات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتلعب تونس، التي تشارك للمرة السابعة في تاريخها في المونديال، ضمن المجموعة السادسة الى جانب هولندا واليابان وأحد المنتخبات المتأهلة من الملحق الأوروبي الثاني التي تضم أوكرانيا وألبانيا والسويد وبولندا.

وسبق للاعب الوسط السابق صبري اللموشي أن درب منتخب كوت ديفوار والجيش الملكي المغربي وستاد رين الفرنسي ونوتنجهام فورست الإنجليزي ونادي كارديف سيتي الويلزي ونادي الرياض السعودي.