وسيواجه المنتخب المصري نظيره السنغالي على استاد ابن بطوطة في طنجة، بنصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في المغرب.

وبسبب النتائج الأخيرة التي عانى منها "الفراعنة" من صدمات أمام السنغال، وآخرها مباراة الملحق المؤهل لمونديال 2022، ونهائي كأس أمم إفريقيا 2021، اعتبر الكثيرين أن السنغال باتت "عقدة" لجيل منتخب مصر الحالي.

لكن الأرقام تاريخيا، تظهر علو كعب مصر على السنغال، وأن وصف "العقدة" غير دقيق البتة.

ووفقا لموقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تواجه المنتخبين 15 مرة، حقق المنتخب المصري فيها الفوز 7 مرات، بينما فازت السنغال 5 مرات، وانتهت المباراة بالتعادل 3 مرات.

ويعود أبرز انتصار مصري على السنغال إلى موقعة نصف نهائي أمم إفريقيا، نسخة 2006، قبل 20 عاما، عندما انتصر "الفراعنة" بنتيجة 2-1 في طريقهم لتحقيق البطولة على الأراضي المصرية.

عقدة صلاح

لكن مما لا شك فيه، أن نجم المنتخب المصري محمد صلاح، يعاني نوعا من أنواع "العقدة" أمام أسود السنغال.

"الملك المصري" واجه "أسود التيرانغا" 5 مرات، ولم يستطع التسجيل في مرماهم أي هدف، حتى الآن.

صلاح يحلم بقيادة منتخب بلاده إلى المباراة النهائية الثالثة بتاريخه، كما يأمل بفك النحس، والتسجيل في مرمى السنغال.

حسام حسن يعلق

ومن جهته، اعتبر المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، الثلاثاء، أن نظيره السنغالي لا يمثل عقدة لـ"الفراعنة"، وذلك قبل مواجهة مرتقبة بينهما ​في قبل نهائي كأس أمم إفريقيا، الأربعاء.

وأكد مدرب مصر في مؤتمر صحفي أن السنغال "⁠ليست عقدة لمصر"، مضيفا: "نحن أبطال إفريقيا 7 مرات، ولا يوجد شيء اسمه ‌عقدة في كرة القدم".

وشدد ​حسن على أنه لا يلتفت للانتقادات وأن "الضغوط أمر معتاد، وأي استفزازات أو مقاطع فيديو تحفيزية تزيد من دوافع اللاعبين قبل المباريات".

وأشار إلى أن قارة إفريقيا تزخر بالمواهب الكبيرة التي لا تقل عن اللاعبين الأوروبيين، وأن المنافسة بين نجمي مصر والسنغال محمد ​صلاح وساديو ماني، الزميلين السابقين في ليفربول الإنجليزي، نموذج مشرف للكرة الإفريقية.