واستغل سيمينيو، الذي انضم للسيتي في صفقة بقيمة 65 ‌مليون جنيه إسترليني (87.25 مليون دولار) من بورنموث هذا الشهر، تمريرة عرضية من جيريمي دوكو في الدقيقة 53 ليسجل من مسافة قريبة.

وكان من الممكن أن يكون الوضع أفضل بالنسبة لسيمينيو الذي اعتقد أنه وضع السيتي في المقدمة بنتيجة 2-صفر في وقت لاحق، لكن تم إلغاء هدفه الرائع بداعي التسلل بعد مراجعة مطولة لتقنية ‍حكم الفيديو المساعد.

ومنح سيتي ⁠نفسه أفضلية مريحة قبل مباراة الإياب عندما أطلق شرقي تسديدة أرضية قوية أسكتت جماهير الفريق المضيف.

وجاءت أفضل فرص نيوكاسل بعد الاستراحة مباشرة عندما قام حارس مرمى سيتي ‌جيمس ترافورد بعمل ‍جيد في التصدي ‍لتسديدة يوان ويسا التي ارتدت من العارضة، وأطلق برونو جيماريش تسديدة أرضية ارتدت من ‌إطار المرمى مباشرة بعد ذلك.

وحقق نيوكاسل أول لقب محلي له منذ عام 1955 في الموسم الماضي عندما تغلب على ليفربول في استاد ويمبلي في مارس الماضي، لكنه يواجه الآن معركة شاقة للوصول إلى النهائي الثاني على التوالي.

ويطمح سيتي إلى بلوغ المباراة النهائية للمرة التاسعة في تاريخه، علما أنه أحرز اللقب ثماني مرات، أربع منها بقيادة مدربه الحالي غوارديولا، وآخرها في موسم 2020-2021.