وأعلن "الميرينغي"، الإثنين، انفصاله عن ألونسو بالتراضي، وذلك عقب خسارة الريال لقب كأس السوبر المحلي أمام برشلونة، الأحد الماضي.

وربطت تقارير صحفية اسم كلوب بتدريب ريال مدريد بعد رحيل ألونسو، إلا أنه استبعد ذلك.

وسئل أسطورة "الأنفيلد" على قناة "سيرفوس تي في أون"، بعد وقت قصير من إقالة ألونسو، عن ارتباط اسمه بريال مدريد.

وقال المذيع موجها سؤاله لكلوب: "قبل ساعات انتشر خبر مفاجئ بأن تشابي ألونسو لم يعد مدربا لريال مدريد، والسؤال هو: هل رن هاتفك؟".

وردّ كلوب: "في الواقع نعم، ولكن ليس من مدريد، لكن بالفعل كان هناك عدد من الأشخاص الذين شعروا بأن عليهم الاتصال بي مباشرة بشأن الأمر".

وأضاف: "إذا كان تشابي ألونسو، الذي أظهر خلال العامين الماضيين في باير ليفركوزن كونه موهبة تدريبية مميزة، يجبر على مغادرة ريال مدريد بعد ستة أشهر فقط، فهذا يوضح حدة الأمور".

وتابع: "من جهة، لم يعد هناك وقت كافٍ في كرة القدم الحديثة، ومن جهة أخرى فإن التوقعات في ريال مدريد هائلة بكل وضوح".

وأشار إلى أن "هذا لا علاقة له بي على الإطلاق، ولم يحرك لدي أي شيء أيضا، تفاجأت بأن راسلني بعض الأشخاص ورددت عليهم باستخدام مجموعة من الرموز التعبيرية".

وتوقف كلوب عن التدريب بعدما غادر ليفربول نهاية موسم 2024، وانضم إلى مجموعة ريد بول في بداية 2025 كرئيس لكرة القدم العالمية.

وتولى ألونسو مسؤولية تدريب الريال الذي لعب في صفوفه في مايو الماضي، بعقد لمدة ثلاث سنوات، بعد فترة تدريب رائعة مع باير ليفركوزن الألماني.

وقاد اللاعب الدولي الإسباني السابق ليفركوزن للفوز بالدوري الألماني موسم 2023-2024، إلى جانب الفوز بكأس ألمانيا والوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي، ما دفع ريال مدريد إلى إعادته إلى النادي مدربا.

وعينت إدارة "الميرينغي" ألفارو أربيلوا، الذي كان مدرب الفريق الثاني، على رأس الإدارة الفنية للفريق الأول.

ويتولى أربيلوا المهمة على الفور، وسيكون في المنطقة الفنية عندما يحل ريال مدريد ضيفا على ألباسيتي، المنافس في الدرجة الثانية، في مباراة دور الـ16 من كأس الملك، الأربعاء.