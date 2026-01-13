وأعلن النادي الملكي، الإثنين، رحيل ألونسو بالتراضي بين الطرفين، وذلك عقب خسارته لقب كأس السوبر المحلي أمام غريمه التقليدي برشلونة، الأحد.

وقال ألونسو في بيان مقتضب نشره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: "تنتهي هذه المرحلة المهنية التي لم تسر كما كنا نأمل".

وأضاف: "تدريب ريال مدريد كان شرفا ومسؤولية"، ووجه الشكر للجميع، قائلا: "أشكر النادي واللاعبين، وقبل كل شيء الجماهير على ثقتهم ودعمهم. أغادر باحترام وامتنان وبفخر لأنني بذلت قصارى جهدي".

كما نشرت زوجته ناغوري أرانبورو، رسالة وداع عبر حساباتها، وقالت: "اليوم نودع ملعب سانتياغو برنابيو. فخورون جدا بك وبالعمل الذي قمت به كل يوم"، موجهة الشكر للجماهير والنادي على محبتهم.

وانفصل ريال مدريد عن ألونسو بعد مرور ما يزيد قليلا على 7 أشهر على تعيينه، وذلك عقب سلسلة من النتائج السيئة في جميع المسابقات.

وتولى ألونسو مسؤولية الفريق الذي لعب في صفوفه في مايو الماضي، بعقد لمدة 3 سنوات، بعد فترة تدريب رائعة مع باير ليفركوزن الألماني.

وقاد اللاعب الدولي الإسباني السابق ليفركوزن للفوز بالدوري الألماني موسم 2023-2024، إلى جانب الفوز بكأس ألمانيا والوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي، مما دفع ريال مدريد إلى إعادته إلى النادي مدربا.

ومع ذلك، لم يتمكن ألونسو من تكرار نجاح زين الدين زيدان، الذي لعب في نفس مركزه مع النادي وقاده كمدرب إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

وشابت ولاية ألونسو خلافات داخلية، في ظل تقارير عن صدامات مع لاعبين كبار، من بينهم فيدريكو فالفيردي والجناح فينيسيوس جونيور.

وعينت إدارة "الميرينغي" ألفارو أربيلوا، الذي كان مدرب الفريق الثاني، على رأس الإدارة الفنية للفريق الأول بشكل مؤقت.

ويتولى أربيلوا المهمة على الفور، وسيكون في المنطقة الفنية عندما يحل ريال مدريد ضيفا على ألباسيتي، المنافس في الدرجة الثانية، في مباراة دور الـ16 من كأس الملك، الأربعاء.