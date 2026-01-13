وفازت السنغال على مصر بركلات الترجيح لتتوج بلقب البطولة عام 2022، وتأهلت على حسابها إلى كأس العالم ‌التي أقيمت في قطر في العام ذاته.

وأكد مدرب مصر في مؤتمر صحفي أن السنغال "⁠ليست عقدة لمصر"، مضيفا: "نحن أبطال إفريقيا 7 مرات، ولا يوجد شيء اسمه ‌عقدة في كرة القدم".

وشدد ​حسن على أنه لا يلتفت للانتقادات وأن "الضغوط أمر معتاد، وأي استفزازات أو مقاطع فيديو تحفيزية تزيد من دوافع اللاعبين قبل المباريات".

وأشار إلى أن قارة إفريقيا تزخر بالمواهب الكبيرة التي لا تقل عن اللاعبين الأوروبيين، وأن المنافسة بين نجمي مصر والسنغال محمد ​صلاح وساديو ماني، الزميلين السابقين في ليفربول الإنجليزي، نموذج مشرف للكرة الإفريقية.

وأكد حسن أن فريقه جاهز تماما لمواجهة السنغال، مشددا على ثقته الكبيرة في لاعبيه وقدرتهم على الوصول إلى النهائي.

وأضاف: "منتخب مصر كبير ووصلنا لهذا الدور مرات ⁠عديدة، ولاعبونا اعتادوا على مثل هذه المباريات. نحترم السنغال جدا، وندرك أنه يمتلك أفضلية اللعب على ملعبه (الذي لم يتغير منذ بداية البطولة)، وحصل على فترة راحة أطول، لكننا جاهزون للفوز".

وأكد حسن أن حالة اللاعبين المعنوية مرتفعة للغاية، ‌وأن جميع اللاعبين يبذلون أقصى ما لديهم من أجل الفوز على السنغال ثم المنافسة على اللقب، مشيرا إلى أن البطولة قوية للغاية في ظل تطور الكرة الإفريقية ‌وقوة المنتخبات المشاركة.

وتحدث حسن، الفائز باللقب 3 مرات لاعبا كان آخرها عام 2006، عن أهمية المدرب الوطني، وقال: "هو الأفضل للمنتخبات، ومعظم بطولات مصر القارية تحققت تحت قيادة مدربين وطنيين مثل محمود الجوهري وحسن شحاتة"، مؤكدا دعمه الكامل لمنح الفرصة للمدربين الوطنيين في إفريقيا، ومشيدا بتجربة وليد الركراكي مع المغرب.