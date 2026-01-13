واعتبر الركراكي، الثلاثاء، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة نصف النهائي بين المغرب ونيجيريا المقررة الأربعاء، أن "هذه المشكلة حاضرة في جميع المسابقات".

وقال المدرب الوطني إن "أسود الأطلس" تضرروا من الأخطاء التحكيمية في المباراة السابقة، مؤكدا أن "الفوز هو الطريقة الوحيدة للتأهل".

كما علق الركراكي على لقطة أثارت الجدل في نهاية مباراة المغرب وتنزانيا بدور الـ16، عندما طالب لاعبو الضيوف بركلة جزاء.

وقال: "حاولوا أن يوهمونا بأن لاعبا يزن 20 كيلوغراما عندما يلمسه لاعب يزن 120 كيلو فهذا يحتسب ركلة جزاء. في إنجلترا مثلا لا يتم إطلاقا احتساب هذه الحالات".

ومن جهة أخرى، أكد أن المباراة التي سيخوضها فريقه ضد نيجيريا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تشبه النهائي، مشددا على جاهزية "أسود الأطلس" لمواجهة "النسور".

وقال إن اللاعبين يواصلون تحضيراتهم، مضيفا: "بلغنا هذا الدور لأول مرة منذ سنوات. سنواجه منتخبا قويا لكننا جاهزون لتحقيق الفوز وبلوغ المباراة النهائية".

وقدم الركراكي تحديثا لوضع اللاعبين، مؤكدا أن عز الدين أوناحي لا يزال خارج الحسابات بسبب الإصابة، في حين عاد القائد رومان سايس إلى التدريب، مشيرا إلى أن مشاركته ستحسم بعد الحصص التدريبية الأخيرة.

كما أشاد بالمستوى الذي قدمه اللاعبون في ربع النهائي ضد الكاميرون، وقال: "قدمنا مباراة جيدة جعلت الجميع راضيا عن الأداء العام. نحن في وضع بدني وذهني جيد وسنواجه منتخب نيجيريا الذي استعاد مستواه الحقيقي بعد إخفاقه في التأهل إلى كأس العالم".

وأكد أن المغرب يضم أفضل لاعبين في القارة الإفريقية، والأمر نفسه بالنسبة للمنتخب النيجيري.

وأوضح الركراكي أن الانتقادات دائما ما تلاحق مدربي منتخب المغرب، مضيفا: "أنا أقاتل من أجل وطني وأحيانا نواجه انتقادات حتى بعد تحقيق الفوز، وأتمنى أن يحقق المدرب الذي سيعوضني مستقبلا نتائج أفضل مني".

ومن جهة أخرى، أقر المدير الفني لمنتخب نيجيريا إريك شيل، بصعوبة المواجهة المرتقبة أمام المغرب.

وأوضح المدرب المالي في ندوة صحفية تسبق اللقاء، أن "النسور" يسعون إلى الظهور بشكل أفضل أمام المغرب رغم صعوبة اللقاء.

وتحدث شيل عن النجم المغربي إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد الإسباني، الذي خطف الأضواء خلال نسخة هذه السنة، مؤكدا أنه لاعب جيد ويمتلك إمكانيات كبيرة، مشيرا إلى أنه سيضع خطة للحد من خطورة المنتخب المغربي ككل.

وشدد على جاهزية مجموعته، مشيرا إلى أن مواجهة المغرب ستكون مختلفة عن مباراة الجزائر في الدور السابق، وتتطلب إعداد مقاربة تكتيكية خاصة.