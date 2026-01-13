ويأتي القرار بعد إقالة روبن أموريم من منصبه في وقت سابق من هذا الشهر، في ⁠ظل سعيه لإنقاذ موسمه السيئ.

وقال مدير ‌الكرة في النادي جيسون ويلكوكس في بيان: "مايكل مدرب ممتاز ‌ويعرف جيدا ما يتطلبه الأمر للفوز في مانشستر يونايتد".

وكان مصدر في النادي كشف في وقت سابق عن توصل مانشستر يونايتد إلى اتفاق مبدئي مع لاعبه السابق، لتولي تدريب الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

ومن المنتظر أن يبدأ كاريك (44 عاما) مهمته باختبار صعب، عندما يواجه غريمه مانشستر سيتي في قمة منتظرة السبت، على ملعب "أولد ترافورد".

ويتمتع كاريك بسجل حافل مع مانشستر يونايتد، إذ خاض 464 مباراة في مختلف المسابقات خلال مسيرته كلاعب، وتوج بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبلقب واحد في دوري أبطال أوروبا.

وعلى الصعيد التدريبي، خاض كاريك تجربة مع ميدلسبره في دوري الدرجة الثانية، حيث حقق انطلاقة قوية عقب توليه المسؤولية في أكتوبر 2022 عندما كان الفريق في المركز 21، قبل أن يقوده سريعا إلى المركز الرابع والمشاركة في ملحق الصعود للدوري الممتاز في موسمه الأول، إضافة إلى بلوغه قبل نهائي كأس الرابطة في الموسم التالي.

لكن ميدلسبره أخفق لاحقا في العودة إلى الدوري الممتاز بعد حلوله ثامنا ثم عاشرا في الموسمين الأخيرين، مما أدى إلى إقالة كاريك في يونيو من العام الماضي.

ويأمل مانشستر يونايتد أن تسهم عودة كاريك، أحد أكثر لاعبي النادي تتويجا في العصر الحديث، في إعادة قدر من الاستقرار الفني خلال ما تبقى من الموسم.