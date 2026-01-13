وستمثل بطولة كأس العالم لكرة القدم اختبارا حقيقيا لتعهد الرئيس دونالد ترامب بالحفاظ على أمن الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يزورها أكثر من مليون شخص لحضور البطولة، بالإضافة إلى مليارات آخرين سيتابعون المباريات من الخارج.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان: "ندخل حقبة جديدة للدفاع عن تفوقنا الجوي لحماية حدودنا وداخل الولايات المتحدة".

وتقوم شركات الدفاع بتطوير مجموعة من التقنيات التي تهدف إلى مكافحة الطائرات المسيرة، بما في ذلك برامج التتبع وأجهزة الليزر والموجات الدقيقة، التي تستخدم في الاتصالات اللاسلكية والرادار والتقنيات العلمية، إضافة إلى الرشاشات الآلية ذاتية التشغيل.

ولم تحدد الوزارة التقنيات التي ستنشرها في مواقع كأس العالم.

يأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من إعلان الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ التابعة لوزارة الأمن الداخلي أنها منحت 11 ولاية تستضيف مباريات كأس العالم 250 مليون دولار لشراء تقنيات مضادة للطائرات المسيرة.

وفي الصيف الماضي، دعت حاكمة نيويورك الديمقراطية كاثي هوتشول الرئيس الجمهوري ترامب إلى تعزيز الدعم الاتحادي للدفاع ضد هجمات الطائرات المسيرة.