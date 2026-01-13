وانتقد حساب فرنانديز على منصة "إكس"، الذي يتابعه أكثر من 4.5 مليون شخص، الأحد، في منشور شركة "إينيوس"، وهي شركة كيميائيات عالمية مملوكة للملياردير البريطاني جيم راتكليف، المالك لحصة في مانشستر يونايتد والمسؤول عن العمليات الكروية في النادي.

وشوهد المنشور، الذي جاء فيه "لنتخلص من إينيوس"، أكثر من 84 ألف مشاهدة قبل أن يحذف.

وبعدها أعلن الحساب الرسمي لمانشستر يونايتد على "إكس" أن حساب فرنانديز قد اخترق، داعيا المشجعين إلى عدم التفاعل مع أي منشورات أو أي رسائل خاصة.

وكان هذا المنشور واحدا من عدة رسائل ظهرت على حساب اللاعب البرتغالي بعد ساعات قليلة من إقصاء فريقه من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، الأحد، عقب خسارته في الدور الثالث أمام برايتون.