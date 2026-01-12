وقال النادي في بيان: "⁠سيظل تشابي ألونسو يحظى بمحبة وإعجاب جميع مشجعي ريال ‌مدريد، لأنه أسطورة من أساطير النادي، ومثل ‌قيمه على مر العصور. وسيظل ريال مدريد بيته إلى الأبد".

وأضاف أن أربيلوا، مدرب ⁠الفريق الثاني ومدافع ريال مدريد السابق، سيتولى تدريب الفريق الأول.

وجاء القرار عقب خسارة الفريق الملكي لقب السوبر المحلي، إثر الهزيمة أمام الغريم التقليدي برشلونة 2-3، الأحد.

وانفصل ريال مدريد عن ألونسو بعد مرور ما ‌يزيد قليلا عن 7 أشهر ​على تعيينه، وذلك عقب سلسلة من النتائج السيئة في جميع المسابقات.

وتولى ألونسو مسؤولية الفريق الذي لعب في صفوفه، في مايو الماضي، بعقد لمدة 3 سنوات بعد فترة تدريب رائعة مع باير ليفركوزن الألماني.

وقاد اللاعب الدولي الإسباني السابق ليفركوزن للفوز بالدوري الألماني موسم 2023-​2024، إلى جانب الفوز بكأس ألمانيا والوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي، مما دفع ريال مدريد إلى إعادته إلى النادي مدربا.

ومع ذلك، لم يتمكن ألونسو من تكرار نجاح زين الدين زيدان، الذي لعب في نفس مركزه مع ⁠النادي وقاده كمدرب إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

وكان يُنظر إلى تعيين ألونسو في البداية على ⁠أنه مشروع طويل الأجل، لكن إقالته تشير إلى نفاد صبر النادي.

وشابت ولاية ألونسو خلافات داخلية، في ظل تقارير عن صدامات مع لاعبين كبار، من ببينهم فيدريكو فالفيردي والجناح فينيسيوس جونيور.

وتحت قيادة ألونسو، منى ريال بهزائم ثقيلة أمام باريس سان جرمان الفرنسي في كأس العالم للأندية، وأمام أتليتيكو مدريد في الدوري الإسباني، وليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

ويتولى أربيلوا المهمة على الفور، وسيكون في المنطقة الفنية عندما يحل ريال مدريد ضيفا على ألباسيتي ‌المنافس في الدرجة الثانية، في مباراة دور الـ16 من كأس الملك، الأربعاء.

وبعد أن تصدر ريال مدريد ترتيب الدوري في وقت سابق من الموسم الجاري، بفارق 5 نقاط عن برشلونة، تراجع إلى المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن حامل اللقب.