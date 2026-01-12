ونشبت مشادة كلامية بين سيميوني وفينيسيوس خلال خسارة أتلتيكو أمام جاره اللدود 1-2، الخميس، عندما كان يهم المهاجم البرازيلي بالخروج من الملعب إثر استبداله.

كما اعتذر المدرب الأرجنتيني لرئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، بعدما بدا وكأنه يقول لفينيسيوس إن بيريز "سيعمد إلى طرده من النادي".

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي، الإثنين، قبل مواجهة فريقه أمام ديبورتيفو لاكورونيا في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، الثلاثاء: "أود أن أعتذر للسيد فلورنتينو والسيد فينيسيوس عما حدث".

وأضاف: "لم يكن من الصواب أن أضع نفسي في ذلك الموقف، وأقر بأني لم أتصرف على النحو الأمثل، وبصرف النظر عن ذلك، فقد تأهل الفريق الذي استحق الفوز. استحقه بجدارة".

وفي نهائي السوبر، خسر ريال النهائي أمام غريمه التقليدي برشلونة 2-3، الأحد، في كلاسيكو ساخن سجل خلاله فينيسيوس هدفا فرديا رائعا.

وينتهي عقد الجناح البرازيلي مع النادي الملكي في يونيو 2027، ولم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق لتجديده.