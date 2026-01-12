وفي بيان رسمي، أشار الكاف إلى "تقارير المباريات الأخيرة، والمواد المصورة التي قد تشير إلى احتمال صدور سلوكات غير مقبولة من بعض اللاعبين والمسؤولين".

وأكد الاتحاد أنه أحال هذه الملفات إلى اللجنة التأديبية من أجل التحقيق فيها، ودعا إلى اتخاذ "الإجراءات المناسبة في حال ثبوت تورط الأشخاص المعنيين في أي مخالفات".

كما يراجع الكاف لقطات مصورة لحادث وقع بين أفراد من وسائل إعلام، يشتبه في صدور سلوك غير لائق منهم داخل المنطقة المختلطة.

ودان الكاف بشدة "أي سلوك غير مهني أو غير لائق يحدث خلال المباريات، خصوصا السلوكيات التي تستهدف طاقم التحكيم أو منظمي المباراة"، مؤكدا أنه "سيتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص لا يحترم المعايير المعتمدة في فعاليات الكاف".

وشهدت المباراة التي انتصرت فيها نيجيريا على الجزائر بهدفين من دون مقابل على الملعب الكبير في مراكش، توترات بين لاعبي الجزائر وأعضاء الطاقم التحكيمي.

واحتج الجزائريون على عدم احتساب الحكم ضربة جزاء، بعدما ارتطمت الكرة بيد مدافع نيجيري داخل منطقة الجزاء في الشوط الأول.

واضطر الحكام لمغادرة أرضية الملعب رفقة الحراسة الأمنية، كما نشبت اضطرابات أخرى بين عناصر الفريقين وبعض ممثلي وسائل الإعلام.

كما شهدت نهاية لقاء المغرب والكاميرون، احتجاجات كبيرة من لاعبي ومسؤولي الكاميرون على الجهاز التحكيمي.