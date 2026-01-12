ويدين الـ"بلاوغرانا" بلقبه السادس عشر القياسي إلى البرازيلي رافينيا، الذي سجل هدف الفوز بعدما كان قد افتتح التسجيل أيضا لفريقه (الدقيقتان 36 و73)، فيما أضاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني، بينما سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور (45+2) وغونسالو غارسيا (45+6) هدفي ريال مدريد، الذي بقي مدربه شابي ألونسو من دون أي لقب منذ توليه القيادة.

وكان النجم الفرنسي كيليان مبابي أبرز الغائبين عن التشكيلة الأساسية لريال مدريد، إذ لم يتعافَ بشكل كامل من إصابته في ركبته اليسرى، قبل أن يزجّ به ألونسو في الدقيقة 76.

ومبابي، الذي التحق بزملائه في جدة بعد غيابه عن أول مباراتين في العام الجديد أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني (5-1)، ونصف نهائي كأس السوبر أمام أتلتيكو مدريد (2-1)، شغل مكانه في التشكيلة الأساسية الشاب الإسباني غونسالو غارسيا (21 عاما)، الذي أحرز ثلاثية "هاتريك" أمام بيتيس.