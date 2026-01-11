وفاجأ يامال متابعيه عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام" بتغيير صورته الشخصية والنبذة التعريفية، حيث استوحاهما من المسلسل الكرتوني الشهير "ساموراي جاك"، في رسالة حملت الكثير من التحدي قبل المواجهة المنتظرة.

ويحكي مسلسل "ساموراي جاك" قصة محارب شاب لا يتوقف عن القتال في صراع دائم ضد الشر، وهو ما يتماشى مع العبارة الشهيرة المرتبطة بالعمل: "أنا شاب.. لكنني مستعد للقتال"، في إشارة فسّرها جمهور برشلونة على أنها تحد مباشر لغريمه التقليدي.

ويأتي تصرف يامال ليشعل الأجواء قبل الكلاسيكو، خاصة أنه سبق وأن أثار الجدل بتصريحات استفزازية لجماهير ريال مدريد قبل مواجهة الدور الأول من الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو.

من جانبه، حسم هانز فليك، مدرب برشلونة، الجدل حول جاهزية اللاعب، مؤكدا خلال المؤتمر الصحفي للمباراة النهائية: "يمكنه اللعب"، وهو ما عزز فرص مشاركة يامال أساسيا، بعدما وضعته عدة تقارير إسبانية ضمن التشكيل المتوقع للفريق الكتالوني.

ويصطدم برشلونة بريال مدريد في مواجهة نارية على لقب كأس السوبر الإسباني، وسط ترقب جماهيري كبير داخل الملعب وفي أرجاء العالم.