وتعتمد توقعات القط "نيمبوس" على اختياره أحد أوعية الطعام "الدراي فود"، حيث يتحول اختياره فورا إلى توقع رسمي يشعل النقاشات والتعليقات بين الجماهير، خاصة مع تكرار إصابته لنتائج مباريات مهمة.

وقبل مباراة مصر وكوت ديفوار توقع "نيمبوس" تأهل المغرب على حساب الكاميرون إلى جانب تأهل السنغال على حساب مالي ونيجيريا على حساب الجزائر لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وأثار القط "نيمبوس" حالة من الجدل والفكاهة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما توقع فوز كوت ديفوار على مصر ضمن ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، من خلال مقطع فيديو وصل عدد مشاهداته إلى 4 مليون.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للقط "نيمبوس" وأمامه وعاءان يحملان اسمي المنتخبين، حيث أظهرت الصورة اتجاه القط مباشرة نحو الوعاء الذي يحمل اسم كوت ديفوار، في إشارة رمزية لتأهل "الأفيال" وإقصاء كتيبة حسام حسن من البطولة القارية.

ورغم الطابع الترفيهي لهذه التوقعات، إلا أنها حظيت بتفاعل لافت بين الجماهير المصرية والإفريقية، وتعامل قطاع كبير من المصريين مع الأمر بالسخرية، مؤكدين أن الروح القتالية للاعبين المصريين ستحسم اللقاء على أرض الملعب بعيداً عن التوقعات.

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على حامل اللقب منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2 للفراعنة، لتسقط أسطورة "عراف التوقعات" الذي تحققت 100 بالمئة من توقعاته بعد أن أثار حالة من الجدل والدهشة بين جماهير كرة القدم، ما جعله محط اهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

سجل ثلاثية مصر كل من عمر مرموش ورامي ربيعة ومحمد صلاح، بينما أحرز هدفي كوت ديفوار كل من أحمد فتوح لاعب منتخب مصر بالخطأ في مرماه وغويلا دوي.

وسيواجه منتخب مصر في نصف النهائي الأربعاء المقبل منتخب السنغال على ملعب ابن بطوطة في طنجة بعد أن تأهل "أسود التيرانغا" بالفوز على مالي بهدف نظيف.