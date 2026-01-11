وانتصر "الفراعنة" بنتيجة 3-1، بعد أداء قوي، ليصل المنتخب المصري إلى نصف نهائي البطولة، ويضرب موعدا مع السنغال.

وسجل للمنتخب المصري عمر مرموش ورامي ربيعة ومحمد صلاح، بينما سجل المدافع المصري أحمد أبو الفتوح هدفا في مرماه لكوت ديفوار.

وسيطر المنتخب المصري على اللقاء منذ بدايته، وظهر بشكل مختلف عن أدائه غير المقنع أمام بنين، في دور الـ16.

وبوصول المنتخب المصري، اكتمل عقد المربع الذهبي الإفريقي، حيث سيواجه المغرب منتخب نيجيريا، بينما سيواجه "الفراعنة" منتخب السنغال.