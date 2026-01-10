وسجل هدفي نيجيريا اللاعبان فيكتور أوسيمين في الدقيقة 47، وأكور آدامز في الدقيقة 57.

وبذلك، سيلتقي المنتخب النيجيري نظيره المغربي في نصف نهائي "كان 2025".

وكان "أسود الأطلس" تأهلوا إلى المربع الذهبي بعدما فازوا، مساء الجمعة، على الكاميرون بهدفين نظيفين، من توقيع كل من إبراهيم ديالز وإسماعيل صيباري.

وستجمع مباراة نصف النهائي الثانية بين السنغال والفائز من مباراة مصر والكوت الديفوار.