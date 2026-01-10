ويفصل بين الفريقين 117 مركزا، إذ يحتل ماكلسفيلد حاليا المركز الرابع عشر في دوري الدرجة السادسة (ناشونال ليغ نورث)، فيما يحتل كريستال بالاس المركز الثالث عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز (البرميرليغ)، وهو بطل النسخة الماضية بعد فوزه على مانشستر سيتي في مايو الماضي على ملعب ويمبلي.

وافتتح نادي شيشير، جنوب مانشستر، التسجيل عبر رأسية من قائده بول داوسون إثر ركلة حرة (43).

وتلقى الحارس الأرجنتيني والتر بينيتيس هدفا ثانيا، بعد تسديدة غيّر اتجاهها بشكل أكروباتي إسحاق باكلي-ريكيتس (60).

بدأ المشجعون يهتفون "نريد الثالث!"، لكن الهدف الثالث في المباراة جاء من ركلة حرة مباشرة نفذها الإسباني يريمي بينو (90).

وهذه المباراة التاسعة تواليا يخفق فيها بالاس بتحقيق الفوز في مختلف المسابقات.

وأجرى مدرب كريستال بالاس، النمساوي أوليفر غلاسنر، الذي ارتبط اسمه بالمنصب الشاغر في مانشستر يونايتد، 6 تغييرات، لكن تشكيلته الأساسية ضمت لاعبين دوليين إنجليزيين هما مارك غيهي وآدم وارتون.

وعقب صافرة النهاية، اجتاح الجمهور ملعب "موس روز" الصغير، وكان بينهم مالك النادي روبرت سميثيرست، رجل الأعمال المحلي الذي يقف وراء هذه القصة الخيالية.

تأسس ماكلسفيلد إف سي قبل 5 سنوات على أنقاض نادي ماكلسفيلد تاون، الذي كان ينشط في الدرجة الخامسة قبل إفلاسه.

بدأ من الدرجة التاسعة في موسم 2021-2022، وحقق 3 ترقيات في 4 مواسم منذ ذلك الحين.

وعاش الفريق الذي يقوده جون روني، الشقيق الأصغر للنجم الدولي السابق واين روني، مأساة قبل أقل من شهر بوفاة مهاجمه الشاب إيثان ماكلاود في حادث سير أثناء عودته من مباراة في الدوري.