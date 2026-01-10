ويترقب عشاق كرة القدم مواجهة الكلاسيكو في أجواء جماهيرية كبيرة، حيث تستضيف المملكة العربية السعودية المباراة النهائية للبطولة، وسط اهتمام إعلامي واسع ومتابعة عالمية.

وفي تمام منتصف ليل الجمعة، كتب مبابي على حسابه: "السلام عليكم السعودية".

وانتشر فيديو للحظة وصول مبابي إلى مطار جدة، حيث قام بتحية عدد من الجماهير، وبدا بمزاج جيد.

وتُعد مشاركة مبابي محط أنظار الجماهير، في ظل دوره المؤثر مع ريال مدريد، وتطلعات الفريق الملكي للتتويج بلقب السوبر على حساب غريمه التقليدي برشلونة.