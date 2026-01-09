وسجل إليمان ندياي هدف السنغال والمباراة الوحيد في الدقيقة 27، إثر متابعة لكرة ارتدت من ⁠حارس مرمى مالي الذي أخطأ في التقاط الكرة.

وشهد اللقاء طرد إيف بيسوما لاعب مالي في الدقيقة ‌الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعد حصوله على ‌الإنذار الثاني.

وكان منتخب مالي لعب بعشرة ⁠لاعبين منذ الدقيقة 26 من مباراته السابقة ضد نظيره التونسي في دور الـ16، ومع ذلك تمكن من الفوز بركلات الترجيح.

لكن لم يكن هناك أي فرصة للتعويض هذه المرة ‌أمام منتخب السنغال المتمرس.

وينتظر منتخب السنغال الفائز من لقاء مصر وكوت ديفوار، الذي يقام السبت، بالبطولة التي يستضيفها المغرب.

وفي حال تأهل مصر لملاقاة السنغال، ‌فسيكون هذا تكرارا لنهائي نسخة 2021 في الكاميرون، عندما فازت السنغال بركلات الترجيح.