وأوضح اللاعب البلجيكي صاحب الـ33 عاما، الذي انضم إلى تشلسي قادما من أندرلخت عام 2012، واعتزل كرة القدم عام 2020، في سلسلة منشورات على الإنترنت، أن وضعه الصحي حرج، من دون كشف طبيعة مرضه.

وبعد غياب دام 10 أشهر، قال موسوندا في حسابه على "إنستغرام": "الحياة مليئة بالصعود والهبوط، ولا أحد يعرف حقا الألم الذي تمر به. كانت هذه السنوات القليلة الماضية صعبة وقاسية للغاية بالنسبة لي. وبحزن شديد أبلغكم أنني أعاني في محاولة استعادة صحتي ووضعي الطبيعي، لهذا السبب لم أتمكن من الظهور على منصات التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "كان علي أن أتقبل الحقيقة أن وضعي الصحي حرج، وأنني الآن أقاتل فقط من أجل البقاء على قيد الحياة".

وتابع موسوندا: "سأكون ممتنا جدا لدعمكم ودعواتكم. في هذه الفترة أنا وعائلتي نقاتل، ولن أستسلم حتى يحين وقت أنفاسي الأخيرة. كما ترون هنا، منحت مرحلة جميلة في بداية حياتي، ولا يزال لديّ الكثير لأقدمه. هناك الكثير من الأشخاص الرائعين الذين كنت أتمنى أن أتمكن من شكرهم وجها لوجه. يؤلمني أنني قد لا أملك الفرصة لفعل ذلك".

وأوضح موسوندا في تحديث ثان: "مع إدراكي أني لم يتبق لي سوى بعض الأيام، أدركت أن هناك الكثير من الأشخاص الذين كانوا إلى جانبي، وسأظل أعتز بهذه الذكريات دائما. الحياة صعبة لكن المشهد جميل".

وبعدها نشر اللاعب تدوينة ثالثة أرفقها بعدة صورا من مسيرته الكروية، وشكر فيها عائلته وزملاءه ومعلميه ومدربيه وسائقي الحافلات، على حبهم ودعواتهم ورسائلهم الطيبة، مضيفا: "من أجلهم سأقاتل وأبقى قويا. لنفز بكل يوم على حدة. أحبكم جميعا".

وردت المديرة السابقة لنادي تشلسي مارينا غرانوفسكايا على منشور موسوندا، قائلة: "آمل بصدق أن تتمكن من التغلب على معاناتك الصحية. أفكر بمعاناتك".

كما كتب النجم البلجيكي روميلو لوكاكو في تعليق على منشور موسوندا: "الشجاعة لميشا. نحن معك".

وتدرب اللاعب مع الفريق الأول لتشلسي، لكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية مع الفريق اللندني في الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتقل في 2014 إلى نادي كي في ميخلين البلجيكي.

كما خاض موسوندا 9 مباريات مع منتخب بلجيكا تحت 21 عاما، إلى جانب تجارب مع أندية إسبانية في الدرجات الدنيا، قبل أن ينهي مسيرته الكروية عام 2020.