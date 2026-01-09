ويطمح "أسود الأطلس"، على أرضهم، لحسم بطاقة العبور إلى المربع الذهبي لأول مرة منذ عام 2004، بينما يسعى منتخب الكاميرون لتأكيد حضوره القاري، وتعويض فشله في التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

وسيكون أبناء المدير الفني وليد الركراكي، الذين تجاوزوا منتخب تنزانيا في دور ثمن النهائي بصعوبة بهدف نظيف، أمام خصم قوي توج باللقب القاري 5 مرات، وأقصى المغرب قبل 37 سنة من نصف نهائي النسخة التي احتضنته الممكلة سنة 1988.

وتوقع أغلب المشجعين الذين تحدثت إليهم "سكاي نيوز عربية" فوز منتخب المغرب على نظيره الكاميروني وعبوره إلى نصف النهائي، آملين أن يكمل مساره حتى التتويج باللقب الذي غاب عن الخزائن المغربية طوال 50 سنة.

وتوقع يوسف انتصار المنتخب المغربي، مؤكدا أنه "منتخب قوي رغم ضعف أدائه في الأدوار الأولى من المسابقة"، مرجحا أن يحسم رفقاء إبراهيم دياز المباراة بهدفين مقابل واحد.

أما آدم، فكان له رأي آخر، وقال لـ"سكاي نيوز عربية": "أتوقع فوز الكاميرون. من المستحيل أن ننتصر عليهم لأن لديهم فريقا قويا، وسيصعب على المغاربة التغلب عليهم".

وبخصوص النتيجة، قال آدم إن المباراة ستنتهي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

لكن حسن، الذي قال إنه متابع شغوف بالمنتخب المغربي منذ سنوات، أكد ثقته في أن كتيبة الركراكي ستحسم اللقاء، مشددا على أن "أسود الأطلس منتخب قوي إفريقيا وله مكانة مرموقة بين المنتخبات الدولية".

وأضاف بنبرة واثقة: "هزمنا البرتغال وإسبانيا. لن تهزمنا الكاميرون".

كما توقع حسن عبور "أسود الأطلس" إلى المربع الذهبي بهدفين دون رد في مرمى الكاميرون.

أما المشجع الكاميروني كالاو نياه، الذي قدم إلى المغرب لتشجيع منتخب بلاده، فقال بنبرة واثقة: "جئنا من أجل اللقب".

وأكد في حديثه مع "سكاي نيوز عربية" أن الكاميرون ستنتصر على المغرب، وتعبر إلى نصف النهائي، ومن بعد النهائي، ثم إضافة لقب 6 إلى الخزينة الكاميرونية.

ورجحت فايزة، بائعة الأعلام والاكسسوارات المغربية، أن يتفوق "أسود الأطلس" على منافسيهم سواء في ربع النهائي أو نصف النهائي أو المباراة النهائية، مؤكدة أن "الكأس لن تخرج من المغرب".

وستشهد المباراة صراعا تكتيكيا بين منتخبين يمتلكان إمكانيات تقنية وبدنية وذهنية، ويعول "أسود الأطلس" على التنظيم والانضباط والنجاعة الهجومية، فيما سيعتمد "الأسود غير المروضة" على قوتهم البدنية وخبرتهم في تدبير المباراة الحاسمة.

ومن المرتقب أن يواجه الفائز في هذه المباراة المنتصر من مواجهة نيجيريا والجزائر، المقررة السبت على أرضية الملعب الكبير في مراكش.