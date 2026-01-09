ومن المقرر أن يتأهل منتخبان اليوم للدور نصف النهائي للبطولة القارية، حيث ستجمع أولى مباريات اليوم منتخبي مالي والسنغال، وذلك في الساعة الثامنة مساء (بتوقيت أبوظبي)، فيما يلتقي في الساعة 11 مساء منتخبا المغرب والكاميرون.

أما غدا السبت فيلتقي منتخبا الجزائر ونيجيريا في الساعة 8 مساء، بينما يلتقي منتخبا مصر وكوت ديفوار الساعة 11 مساء.

يشار إلى أن الدور ربع النهائي جمع 7 منتخبات، من أصل 8 تأهلت لهذا الدور، حائزة على لقب البطولة، وبالطبع بينها المنتخب المصري الذي تمكن من إحراز اللقب 7 مرات.

المنتخبات الفائزة باللقب:

منتخب مصر 7 مرات

منتخب الكاميرون 5 مرات

منتخب كوت ديفوار 3 مرات

منتخب نيجيريا 3 مرات

منتخب المغرب 1 مرة

منتخب الجزائر 1 مرة

منتخب السنغال 1 مرة

أما منتخب مالي فلم يتمكن من إحراز اللقب، ولكنه يبحث عن فرصته في البطولة الحالية.