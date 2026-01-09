ووجد أرسنال نفسه أمام فرصة توسيع الفارق إلى ثماني نقاط في حال فوزه، مستفيدا من تعادل وصيفه مانشستر سيتي على أرضه أمام برايتون 1-1، الأربعاء، وتعادل أستون فيلا الثالث سلبا مع كريستال بالاس، لكنه اكتفى بفارق ست نقاط عن مطارديه المباشرين (49 مقابل 43).

ودخل فريق "الغانرز"، الذي حقق الفوز في آخر سبع مباريات له على أرضه في الدوري، هذه المواجهة أمام حامل اللقب ليفربول، بمعنويات عالية وفرص قوية.

ومنذ هزيمته الثانية في الدوري أمام أستون فيلا 1-2 في المرحلة الخامسة عشرة في السادس من ديسمبر، حقق أرسنال خمسة انتصارات متتالية.

ويُلاحظ تذبذب مستوى ليفربول، رغم خوضه تسع مباريات متتالية من دون هزيمة في "البريميرليغ" (أربعة انتصارات وخمسة تعادلات).

وفي مباراة الذهاب، اكتسب ليفربول الزخم لهزيمة أرسنال للمرة الأولى في الدوري، بفضل ركلة حرة من المجري دومينيك سوبوسلاي في المرحلة الثالثة.

ومقارنة بتشكيلته الأساسية الأخيرة أمام بورنموث، أجرى الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب أرسنال، تغييرين في خط الهجوم، فعاد بوكايو ساكا والبلجيكي لياندرو تروسار إلى التشكيلة الأساسية، ليحلا بدلا من نوني مادويكي والبرازيلي غابريال مارتينيلي.

وبسبب الإصابات التي أثرت على أداء ليفربول (الفرنسي أوغو إيكيتيكيه، السويدي ألكسندر إيزاك، والياباني واتارو إندو)، إضافة إلى غياب نجمه المصري محمد صلاح لمشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية بالمغرب، أجرى المدرب الهولندي أرنه سلوت تغييرا واحدا على تشكيلته الأساسية التي واجهت فولهام على ملعب "كرافن كوتيدج"، فأشرك الهولندي جيريمي فريمبونغ بدلا من كورتيس جونز الذي جلس على مقاعد البدلاء.

ورغم سيطرة أرسنال على مجريات اللعب الهجومي والاستحواذ، فإن دفاع "الريدز" المتماسك أحبط محاولاته، على الرغم من الجهود الدؤوبة لساكا.

وهدد ليفربول مرمى منافسه عبر مدافعه الإيرلندي الشمالي كونور برادلي من هجمة مرتدة، إلا أن كرته ارتدت من العارضة بعد تردد من المدافع الفرنسي وليام صليبا وحارسه الإسباني دافيد رايا (27).

واستمر التعادل السلبي في الشوط الثاني، في قمة لم ترتق إلى آمال عشاق كرة القدم، رغم التغييرات التي حاول المدربان إجراؤها لتبديل النتيجة، في مباراة تميزت بصلابة الدفاع وكثرة الأخطاء، وأسفرت عن ثلاث بطاقات صفراء لأصحاب الأرض وبطاقتين صفراوين للفريق الضيف.