وذكرت وسائل الإعلام الإيفوارية، الخميس، أن منتخب كوت ديفوار يمتلك مميزات فنية وبدنية قد تساعده على حسم مباراته المرتقبة أمام المنتخب المصري.

وتأهلت كوت ديفوار إلى ربع النهائي عقب فوزها على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف نظيفة، فيما حجزت مصر مقعدها في الدور ذاته بعد فوزها على بنين بنتيجة 3-1.

وبتأهلهم إلى ربع النهائي، كسر "الأفيال" اللعنة التي كانت تطارد أبطال النسخ السابقة، وأصبح الإيفواريون أول منتخب حامل للقب يبلغ هذا الدور منذ عام 2010.

أسلحة كوت ديفوار

وذكر موقع "كونيكسيون إيفواريين" الإخباري أن الدينامية الجماعية ومهارية اللاعبين الجدد في المنتخب الإيفواري لفتت أنظار متتبعي كرة القدم.

وأضاف أن بعض اللاعبين مثل فيلا دووي، وأماد ديالو، ويان ديوماوني، وكريس إيناو، يتميزون بالشباب والسرعة والمهارة، وبلغوا نضجهم التكتيكي، ما يجعلهم ورقة رابحة في المنظومة الإيفوارية.

كما أن قدرتهم على خلخلة الدفاعات تثير قلق الخط الدفاعي للفراعنة قبل مباراة ربع النهائي المرتقبة.

وتصب الجاهزية البدنية للاعبين أيضا في مصلحة "الأفيال"، فبمعدل أعمار يبلغ 26.5 سنة، مقابل 29 سنة لمصر، يمتلك الإيفواريون أفضلية مهمة من حيث الشدة والإيقاع وتكرار الجهود، وهي عوامل حاسمة في مباريات خروج المغلوب، وفقا للمصدر.

وأوضح الموقع أن المنتخب الإيفواري، الذي يمزج بين الخبرة والشباب، جاهز للذهاب بعيدا والمحافظة على لقبه.

وستكون المواجهة بين مصر وكوت ديفوار كلاسيكية بين فريقين حققا اللقب القاري 10 مرات، إذ يبقى الفراعنة الأكثر تتويجا بـ7 ألقاب، آخرها عام 2010، مقابل 3 تتويجات لكوت ديفوار أعوام 1992 و2015 و2023.

مميزات مصر

وسيعمل المنتخب المصري على إبطال أسلحة المنتخب الإيفواري من خلال الاعتماد على الجماعية والروح القتالية، فضلا عن التنظيم الدفاعي.

كما يتميز المنتخب المصري بخط هجوم ناري يتكون من محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وزميله عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي، فضلا عن مصطفى محمد، وزيزو، وإمام عاشور.

ويتوقع أن يعتمد مدرب الفراعنة حسام حسن على تضييق المساحات واستغلال سرعة التحولات الهجومية لضرب الدفاع الإيفواري.

كما يمتلك المنتخب المصري أفضلية نفسية على أفيال كوت ديفوار في ظل تفوقه في عدد الألقاب والمواجهات المباشرة، ما جعله يشكل عقدة للأفيال في معظم لقاءات المنتخبين.