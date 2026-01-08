والأربعاء ذكرت تقارير صحفية أن لاعبي منتخب نيجيريا هددوا بعدم السفر إلى مراكش، احتجاجا على تأخر صرف مكافآت الفوز في 4 مباريات بالبطولة، في أزمة داخلية سبق أن تكررت في كثير من البطولات.

وقالت وزيرة المالية النيجيرية دوريس نكيروما أوزوكا أنيتي، في بيان على منصة "إكس"، الخميس، إن الحكومة والبنك المركزي عالجا مشكلة تأخر مستحقات الفوز.

وأضافت أن مكافآت دور المجموعات تم الإفراج عنها، مؤكدة أن الحكومة فعلت التحويل السريع للأموال إلى العملة الأجنبية من أجل أن تصل إلى اللاعبين في أسرع وقت.

وأكدت الوزيرة أن المبالغ النهائية ستظهر في حسابات اللاعبين ابتداء من الخميس والجمعة.

ومن المرتقب أن تواجه نيجيريا الجزائر بربع نهائي البطولة في مراكش، بعد مشوار قوي لـ"النسور" حققوا خلاله العلامة الكاملة في دور المجموعات، وفوزا كبيرا على موزمبيق برباعية نظيفة في دور الـ16.