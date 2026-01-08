وخاضت هاجر عبد القادر، البالغة من العمر 21 عاما، مباراة في دورة في نيروبي الكينية ببطاقة دعوة، حيث خسرت أمام الألمانية لورينا شيدل المصنفة 1026 عالميا، بنتيجة كارثية 0-6 و0-6.

وأشار الاتحاد المصري للتنس في بيان إلى أن اللاعبة "شاركت في بطولة الاتحاد الدولي للتنس في نيروبي ببطاقة دعوة استثنائية منحت لها من قبل الاتحاد الكيني للتنس".

وأضاف "لم يكن للاتحاد المصري للتنس أي دور، مباشر أو غير مباشر، في ترشيح اللاعبة أو طلب أو الموافقة على منحها هذه البطاقة، ولم يكن الاتحاد المصري للتنس مشاركا بأي شكل من الأشكال في دخول اللاعبة إلى هذه البطولة أو المشاركة فيها".

وتحولت المباراة، التي جرت ضمن بطولة دولية للتنس في كينيا، إلى مادة دسمة للسخرية والجدل بعد الأداء "الكارثي" الذي قدمته اللاعبة المصرية هاجر عبد القادر في مواجهتها أمام الألمانية لورينا شيدل.

وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي من المباراة التي خاضتها عبد القادر، تظهر فيها وهي ترتكب العديد من الأخطاء، حيث اضطر الحكم في أكثر من مناسبة إلى تذكيرها بالمكان الذي يجب أن تقف فيه لبدء النقطة.

وبلغ عدد الأخطاء المزدوجة التي ارتكبتها اللاعبة المصرية 20 خطأ من أصل من أصل 22 إرسالا، وبنسبة نجاح في الإرسال الأول لم تتجاوز 8.3 بالمئة.

وحصلت اللاعبة على 3 نقاط فقط، فجاءت اثنتان منها بسبب أخطاء إرسال مزدوجة من شيدل، فيما كانت الثالثة نتيجة خطأ سهل.

واستنكر راندي ووكر، مدير بطولة "فيرو بيتش فيوتشرز" للتنس، ما حدث بشدة، وكتب على منصة "إكس": "لا حاجة حتى للتحقيق في هذا الأمر. إنه إهانة صريحة لنزاهة الرياضة. يجب استبدال الجهة المنظمة فورا وإخراجها من عالم التنس".

وتوقع والكر، في تغريدة أخرى بالإشارة إلى الوكالة الدولية لنزاهة التنس (ITIA)، فتح تحقيق عاجل في ملابسات منح دعوة للاعبة تفتقر للحد الأدنى من المهارات الاحترافية، خاصة وأن البطولة المقامة على الملاعب الترابية تبلغ جوائزها 30 ألف دولار.

وبحسب ملفها على موقع الاتحاد الدولي لكرة المضرب، كانت هذه المباراة أول مشاركة لعبد القادر على الإطلاق في مستوى الجولات الاحترافية.

وقال الاتحاد المصري "لا نملك أي معلومات فنية أو تنافسية أو إدارية إضافية بخصوص اللاعبة أو ظروف مشاركتها في البطولة".