وأوضح الركراكي، خلال مؤتمر صحفي، أن المهاجم حمزة إغامان كان جاهزا منذ مباراة تنزانيا، غير أن الطاقم التقني فضل تأجيل إشراكه للأدوار المقبلة.

وفيما يتعلق بسفيان أمرابط، أشار إلى أنه يعاني من إصابة على مستوى الكاحل ولم يتعاف بشكل كامل، ما يجعل مشاركته غير مؤكدة، فيما يواصل القائد رومان سايس مرحلة التعافي.

وأكد مدرب "أسود الأطلس" أن مواجهة الكاميرون ستكون صعبة، قائلاً: "نطمح لتقديم صورة تليق بالكرة الإفريقية، وهدفنا هو بلوغ نصف النهائي".

وأضاف أن تاريخ الإقصاء أمام الكاميرون عام 1988 "بات من الماضي"، مذكرا بأن آخر مواجهة بين المنتخبين في 2018 انتهت بفوز المغرب بقيادة أشرف حكيمي.

وأشار الركراكي إلى أن الضغط الجماهيري حاضر بقوة، لكنه اعتبره عنصرًا إيجابيًا، موضحًا: «الكان لا يُربح باللاعبين فقط، فكل المنتخبات تضم نجوماً، لكننا نؤمن بأسلوب لعبنا وقدرتنا على التتويج».

من جانبه، أقر مدرب الكاميرون دافيد باغو بصعوبة المهمة أمام المغرب، معتبرا "أسود الأطلس" مرشحا قويا للتأهل، خاصة مع عامل الأرض والجمهور.

وقال إن المنتخب المغربي "أصبح من أقوى المنتخبات قاريا وعالميا"، مشيدا بتوازن لاعبيه وخبرتهم، ومؤكدا أن فريقه سيحاول كسر سلسلة النتائج الإيجابية للمغرب على أرضه.

وأضاف باغو أن استعدادات الكاميرون اكتملت على المستويات الفنية والذهنية، مختتما بالقول: "المغرب يملك نجوما كبارا، ووليد الركراكي بلغ نصف نهائي كأس العالم، ونحن سنسعى فقط لمنافستهم بأفضل ما لدينا".