وسيواجه حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة (15) الفائز بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، اللذين يتواجهان الخميس، في النهائي المقرر الأحد.

واستهل المدرب الألماني هانزي فليك اللقاء بإبقاء نجمه اليافع لامين يامال على مقاعد البدلاء، قبل أن يزج به في الدقيقة 72، لكن شيئا لم يقف في وجه العملاق الكاتالوني لتحقيق فوز عريض على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وتناوب على تسجيل خماسية "بلاوغرانا" كل من فيران توريس (22)، فيرمين لوبيس (30)، السوري الأصل روني بردقجي (34)، والبرازيلي رافينيا (38 و52).

وهذا الفوز هو التاسع تواليا لبطل إسبانيا في مختلف المسابقات، لينضم أتلتيك بلباو، المأزوم هذا الموسم، إلى قائمة ضحايا العملاق الكاتالوني.