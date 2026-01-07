وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن هذه العملية ستتضمن إجراء مسح رقمي لجميع لاعبي المنتخبات الـ48 المشاركة في البطولة، البالغ عددهم 1248 لاعبا.

وأوضحت أن كل لاعب سيدخل إلى غرفة مخصصة للمسح، وهي عملية تستغرق ثانية واحدة فقط، وتجرى مرة واحدة فقط خلال جلسة التصوير قبل البطولة.

وأشار الفيفا إلى أن المسح يلتقط أبعادا دقيقة للغاية لأجزاء الجسم، لاتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن التسلل.

ومن المتوقع أن تساعد هذه الآلية حكام البطولة في تتبع اللاعبين بدقة، أثناء تحركاتهم السريعة أو في حال وجود عوائق، وأن القرارات النهائية سيتم عرضها بشكل جذاب وأكثر واقعية.

ويأمل الفيفا أيضا أن تساهم هذه الخطوة في تحسين طريقة عرض هذه القرارات للجماهير.

وتم اختبار هذه التقنية في بطولة كأس القارات للأندية "فيفا إنتركونتيننتال"، حيث خضع لاعبو فلامنغو البرازيلي وبيراميدز المصري للمسح الضوئي قبل مباراتهم في ديسمبر الماضي.