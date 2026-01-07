وجاء التهديد احتجاجا على تأخر صرف مكافآت اللاعبين، في أزمة داخلية سبق أن تكررت كثيرا في بطولات سابقة، تضرب معسكر "النسور" مجددا.

وذكرت تقارير صحفية، الأربعاء، أن حالة من التذمر تسود صفوف لاعبي نيجيريا وأعضاء الطاقم الفني، دفعتهم إلى التهديد بمقاطعة الرحلة ما لم تصرف المستحقات العالقة.

وأكد الصحفي أولواشينا أوكيليجي، الذي عمل سابقا مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن مكافآت كأس أمم إفريقيا 2025 لم تسدد حتى الآن.

وأشار أوكيليجي في منشور على منصة "إكس"، إلى مكافآت الفوز في 4 مباريات على تنزانيا وتونس وأوغندا وموزمبيق.

وأكد الصحفي أن اللاعبين لم يجروا أي حصة تدريبية مؤخرا بانتظار حل الأزمة.

ومن المرتقب أن تواجه نيجيريا الجزائر بربع نهائي البطولة في مراكش، السبت، بعد مشوار قوي لـ"النسور" حققوا خلاله العلامة الكاملة في دور المجموعات، وفوزا كبيرا على موزمبيق برباعية نظيفة في دور الـ16.

وسبق أن قاطع اللاعبون حصة تدريبية قبل مواجهة الغابون التي أقيمت بالمغرب أيضا في نوفمبر 2025، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.