وجاء النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، في المركز الثاني بقيمة 255 مليون يورو، يليه الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، ثالثا بـ201 مليون يورو.

وتراجع الإنجليزي جود بيلينغهام إلى المركز الرابع بقيمة 153 مليون يورو، بينما حل الفرنسي مايكل أوليسي خامسا بـ137 مليون يورو، يليه الألماني فلوريان فيرتز لاعب ليفربول بـ136 مليون يورو.

وضمت قائمة العشرة الأوائل أسماء بارزة أخرى، بينها ثنائي باريس سان جيرمان ديزيري دويه وجواو نيفيز، إضافة إلى التركي أردا غولر وزميله الإسباني بيدري.

وخارج الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، سجّل البرازيلي فيتور روكي لاعب بالميراس أعلى قيمة سوقية بـ85 مليون يورو.

وتصدر الإيطالي جيانلويجي دوناروما قائمة حراس المرمى بـ81 مليون يورو، بينما جاء باو كوبارسي، مدافع برشلونة، كأغلى مدافع في العالم بـ110 ملايين يورو، وتصدر نيكو أورايلي لاعب مانشستر سيتي قائمة الأظهرة بـ90 مليون يورو.