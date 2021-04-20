وجاءت تصريحات ماكنزي عند استقباله لبعثة المنتخب الجنوب أفريقي في مطار أور تامبو الدولي في جوهانسبورغ، عقب خروج "بافانا بافانا" من منافسات "الكان" من دور ثمن النهائي.

وقال ماكنزي، بنبرة حادة، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام جنوب إفريقيا: "كنت منزعجا جدا من مدرب بافانا بافانا، كنت غاضبا للغاية... لا يجوز أن تذهب إلى بلد شخص ما وتهينه في بلده... لا يجب على أحد أن يفعل ذلك، إنه خطأ".

وخرج بروس في تصريحات صحفية قبل مباراة فريقه ضد زيمبابوي الشهر الماضي، وقال إن نسخة "الكان" المنظمة في المغرب "تفتقر للأجواء".

وأوضح الوزير: "هو (بروس) يقيم في الفنادق، فكيف يمكنه رؤية الأجواء في الخارج؟ نحن كنا في الشوارع ورأينا الأجواء بأعيننا".

وقدم الوزير اعتذارا صريحا للمغاربة قائلا: "ما قيل كان خطأ، أود أن أعتذر للمغاربة عن تلك التصريحات. لا يجوز أن تهين شعبا استقبلك بكل هذا الترحيب أمام أنظار العالم".

كما أشاد ماكنزي بنسخة "الكان" التي نظمها المغرب وقال: "المغرب كان الأفضل...أرفع قبعتي للمغاربة. هذه أفضل نسخة من كأس الأمم الإفريقية على الإطلاق، الملاعب...كل التفاصيل كانت رائعة، لقد أثبت للعالم أن إفريقيا جاهزة لاستضافة الأحداث العالمية".

وبخصوص خروج منتخب "بافانا بافانا" من دور 16 على يد المنتخب الكاميروني، أوضح ماكنزي أن منتخب بلاده أضاع فرصته في التأهل في بداية المباراة.

وقال: "نحن جميعا محبطون، لكن يجب أن أقول إن الكاميرون لم يهزمونا، بل نحن من هزم أنفسنا. كان يجب أن ننهي المباراة في الدقائق الـ15 الأولى، ولكن هذه هي كرة القدم، وهكذا تحدث الأمور".