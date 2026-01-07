وبعد فوز "محاربي الصحراء" الصعب بهدف نظيف، ظهر عمورة وهو يقلد المشجع الذي يقف رافعا يده على طريقة باتريس لومومبا، رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية الأسبق.

واعتبر التصرف سخرية من رمز وطني للكونغو الديمقراطية، وأحد أيقونات التحرر ومقاومة المستعمر في إفريقيا.

وكتب لاعب فولسفبورغ ⁠الألماني على "إنستغرام"، الأربعاء: "المباراة ضد الكونغو كانت كبيرة وقوية جدا، مع الكثير من التوتر والعاطفة على أرض الملعب".

وتابع: "أريد أن أوضح شيئا: في تلك اللحظة، لم أكن على علم بما كان يمثله الشخص أو الرمز الموجود في المدرجات. أردت فقط المزاح، بروح طيبة، من دون أي نية سيئة أو رغبة في استفزاز أي شخص".

وعبر عمورة (25 عاما) عن "احترام الكونغو وفريقها. بصراحة أتمنى لهم الأفضل وأتمنى أن يتأهلوا لكأس العالم".

وتابع: "إذا تم تفسير سلوكي بشكل خاطئ فأنا أعتذر بصدق، لأن ذلك لم يكن نواياي على الإطلاق. أظل مركزا على الملعب وعلى تمثيل بلدي بفخر. تحيا الجزائر".

وتأهلت الجزائر لمواجهة نيجيريا، السبت ، ضمن منافسات دور الثمانية، ويتأهل الفائز منهما لملاقاة المنتصر من موقعة المغرب المضيف ضد الكاميرون، في قبل النهائي.