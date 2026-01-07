تقدم المنتخب الإيفواري بهدفين في الشوط الأول، سجلهما ماد ديالو ويان ديوماندي في الدقيقتين 20 و32 من المباراة المقامة في مدينة مراكش.

وفي الشوط الثاني، أضاف بازومانا توريه الهدف الثالث في الدقيقة 87.

وبذلك يكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية، حيث تأهل منتخب كوت ديفوار لمواجهة من العيار الثقيل أمام مصر، التي فازت على بنين بنتيجة 3-1، مساء الاثنين، بعد التمديد إلى الوقت الإضافي.

وستكون المواجهة بين مصر وكوت ديفوار كلاسيكية بين فريقين حققا اللقب القاري 10 مرات، حيث يبقى الفراعنة الأكثر تتويجا بـ7 ألقاب، آخرها في 2010، مقابل 3 تتويجات لكوت ديفوار في أعوام 1992 و2015 و2023.

وكان المنتخب الإيفواري قد وصل إلى الأدوار الإقصائية بعد اعتلاء صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على الكاميرون، صاحب المركز الثاني، بينما صعد المنتخب البوركيني بحلوله وصيفا في المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، خلف الجزائر التي حققت العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

وفي بداية المباراة، أنقذ الحارس الإيفواري يحيى فوفانا مرماه من فرصة هدف مبكر، بعد التصدي لتسديدة سعيدو سيمبوريه، إثر تمريرة من لاسينا تراوري في الدقيقة الثالثة.

بعدها، رد "الأفيال" بهجوم شرس ومحاولات خطيرة للغاية، حيث سدد ماد ديالو كرة بجوار القائم، وأتبعها فرانك كيسي، قائد الفريق ونجم أهلي جدة، بتسديدة فوق العارضة، فيما مرت رأسية إيفان جيساند بجوار القائم.

وأسفر الضغط الإيفواري عن هدف في الدقيقة 20، سجله ماد ديالو، نجم مانشستر يونايتد الشاب، الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة ببراعة من فوق الحارس البوركيني كوفي كواكو.

ولم يكتف منتخب كوت ديفوار بهذا الهدف، بل سدد مهاجمه يان ديوماندي كرة بجوار القائم في الدقيقة 31، وبعدها بثوان قليلة عاد اللاعب نفسه ليسدد كرة في الشباك، مسجلا الهدف الثاني، مستفيدا من تمريرة ماد ديالو.

وتخلى المنتخب البوركيني عن حذره الدفاعي واندفع هجوميا من أجل تقليص الفارق، لكن القائم حرم دانجو واتارا من تسجيل هدف أول في الدقيقة 40، قبل أن يختتم الإيفواري جيلا دوي محاولات الشوط الأول بضربة رأس خارج المرمى.

وواصلت بوركينا فاسو الاندفاع الهجومي في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، حيث سدد سيرياك إيري كرة بجوار القائم، بينما أنقذ فوفانا مرمى كوت ديفوار من فرصة محققة، بالتصدي لمحاولة من دانجو واتارا في الدقيقة 62.

ودب اليأس تدريجيا في نفوس لاعبي بوركينا فاسو، لتظهر المساحات أمام كوت ديفوار في الهجمات المرتدة، حيث أضاع ماد ديالو فرصة هدف ثالث بتسديدة أبعدها هيرفي كوفي في الدقيقة 76، ورد البوركيني سعيدو سيمبوريه بتسديدة بجوار القائم في الدقيقة 81.

ومن هجمة مرتدة جديدة، انفرد البديل بازومانا توريه بالمرمى، وسدد بسهولة من داخل منطقة الجزاء كرة استقرت في الشباك، ليوجه ضربة قاضية لبوركينا فاسو، ويؤكد تأهل حامل اللقب إلى دور الثمانية.