واطلع الوفد الأميركي، الذي ترأسه دوغلاس أولسن، مدير العمليات بقسم خدمات التدخلات الميدانية، وكيفن كوالسكي، نائب مدير مجموعة التدخل في الحالات الطارئة، على مكونات منظومة الأمن المعتمدة بملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، بالتزامن مع مباراة المغرب وتنزانيا الأحد.

وراقب الوفد الأميركي الجوانب المتعلقة بانتشار فرق الأمن ومستويات المراقبة الأمنية، واستعمال أنظمة المراقبة البصرية بالطائرات المسيرة والكاميرات عالية الدقة، إلى جانب آليات التواصل والتنسيق الإلكتروني بين هذه المكونات.

وزار مبعوثو الـ"إف بي آي" مركز التعاون الأمني الأفريقي، الذي افتتح حديثا، ويعد حلقة الوصل بين المصالح الأمنية المغربية وموظفي الشرطة الذين يمثلون الدول الأفريقية المشاركة في البطولة.

كما أجرى الوفد، الثلاثاء، زيارة إلى ملعب الحسن الثاني بالرباط، الذي يحتضن مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية، للاطلاع على البروتوكول المتبع في تأمين دخول الجماهير الأجنبية، والتنسيق بين مصالح الأمن المغربية وضباط الشرطة الأجانب العاملين بمركز التعاون الأمني الإفريقي والمرافقين للجماهير.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن هذه الزيارة تندرج في إطار رغبة الجانب الأميركي في الوقوف على عوامل نجاح وتميز النموذج المغربي في تأمين التظاهرات الرياضية الكبرى، خصوصا أن الولايات المتحدة مقبلة على تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2026، وستلتزم بإنشاء مركز للتعاون الأمني الدولي يضم ممثلين عن الدول المشاركة، وفقا لما تقتضيه ضوابط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ومن المرتقب أن يستمر التعاون بين المغرب والولايات المتحدة في هذا الشأن في السنوات المقبلة حتى كأس العالم 2030، الذي سيقام في إسبانيا والبرتغال والمغرب.