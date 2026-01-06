وكشف الموقع الإلكتروني الرسمي لصحيفة (الرياضية) السعودية عن تلقي نادي الهلال عرضا رسميا من بطل الثنائية المحلية (الدوري وكأس الملك) في إسبانيا الموسم الماضي لاستعارة خدمات كانسيلو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات لا تزال جارية بين الطرفين، على أن تتضح ملامح الصفقة بشكل أكبر خلال اليومين المقبلين.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أوضحت أن الناديين توصلا لاتفاق بشأن رواتب اللاعب التي تقدر بـ15 مليون يورو سنويا، وتبقى فقط مرحلة إرسال الأوراق وتوقيعها.

وأضافت أن على نادي برشلونة إسقاط اسم قلب الدفاع الدنماركي أندرياس كريستنسن من قائمته بسبب الإصابة التي ستبعده عن الملاعب 4 أشهر حتى يتسنى له قيد كانسيلو.

وتترقب إدارة الفريق الكتالوني انخراط كانسيلو في تدريبات الفريق الجماعية، أثناء مشاركته في بطولة كأس السوبر الإسباني، التي تنطلق غدا الأربعاء في جدة، من أجل الاندماج مع اللاعبين أو الانتظار حتى العودة إلى برشلونة.